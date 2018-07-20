Москва, 20 июля, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Применение цивилизованных принципов к бывшему премьеру-министру Украины Арсению Яценюку, означало бы его уголовное преследование, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 20 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление вышеназванного украинского политика, заявившего о праве Украины требовать от Запада соблюдения цивилизованных принципов международных отношений.

Василий Верещагин. Людоед. Конец 1870-х — начало 1880-х

«Украина действительно имеет политическое и моральное право требовать от партнёров с Запада придерживаться цивилизованных принципов, — отметил Делягин. — Но применение цивилизованных принципов конкретно к господину Яценюку будет означать только одно — уголовное преследование. За многочисленные преступления против человечности. Этот человек был премьер-министром нацистского государства и несёт личную ответственность за убийство огромного количества людей и за террор. Этот человек не понимает смысл и значение слова мораль и право».

Напомним, как стало известно 20 июля, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, комментируя версию о том, что во время саммита в Хельсинки президенты РФ и США обсуждали вероятность проведения на Донбассе референдума, назвал это «переговорной ловушкой» и призвал главу Белого дома не питать по этому поводу иллюзий.

«Это переговорная ловушка. Украина не примет никаких тайных планов относительно Донбасса и Крыма. Украина имеет политическое, моральное и человеческое право требовать от партнёров с Запада твёрдо придерживаться цивилизованных принципов международных отношений», — заявил Яценюк.