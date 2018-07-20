Москва, 20 июля, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В Министерство иностранных дел России был вызван греческий посол Андреас Фриганас, где дипломату был выражен решительный протест по поводу заявлений властей Греции. Об этом сообщает 20 июля пресс-служба российского дипломатического ведомства.

(сс) NVO Здание Посольства Греции в России

Отмечается, что протест Москвы связан с продолжающимися антироссийскими заявлениями Афин «относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля греческий МИД опубликовал заявление, в котором обвинил официального представителя МИД России Марию Захарову в «неуважении».

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