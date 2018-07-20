Москва, 20 июля, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Главное Таможенное управление КНР выразило заинтересованность в увеличении импорта российской зерновой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

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В ведомстве отметили, что во втором раунде консультаций под руководством Минэкономразвития России и Минкоммерции КНР принято решение рассмотреть вопрос расширения перечня российских регионов, из которых разрешается экспорт российской зерновой продукции в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Россельхознадзоре подчеркнули, что в текущем сельскохозяйственном году экспорт зерна из России в Китай превысил 1 млн тонн. В предыдущем сельхозгоду объем поставок в Китай был в два раза меньше.

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