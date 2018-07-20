Алма-Ата, Казахстан, 20 июля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Бывшие в использовании стекла для зеркал на автомобиль марки Lexus GX 460 на алма-атинских авторынках стоят по 30 тысяч тенге (5,5 тысяч рублей). С машины Дениса Тена автоворы пытались скрутить два. Таким образом, бронзового чемпиона Олимпиады в Сочи убили из-за 60 тысяч тенге. Об этом сообщают сегодня, 20 июля, казахстанские СМИ, опросившие торговцев местных авторынков.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«Розничная цена каждой «стекляшки» — 62 600. Это максимальная цена. Обе стоят 125 200. Минимальная стоимость около 56 тысяч. У «официалов» минимум тысяч по 90. Это если новый оригинал. Автоворы же пользуются такой формулой — в два раза дешевле. «Бэушки» на рынке стоят где-то по 30 тысяч. По сути, Дениса Тена они убили за 60 тысяч тенге», — сообщил журналистам сотрудник одного из алма-атинских магазинов запчастей по имени Азамат.

Зеркала и стекла на машины Lexus и Toyota, по словам продавца, пользуются у автоворов особенной популярностью. Эти марки автомобилей наиболее распространены в Алма-Ате, крупнейшем городе Казахстана.

Именно на авторынки за бывшими в использовании автозапчастями чаще всего приходят и пострадавшие от автоворов владельцы машин. Цены на те же зеркала в официальных представительствах гораздо выше.

«У Lexus GX 460 бывает несколько вариантов, в зависимости от комплектации. В среднем цена в районе 95 тысяч одна «стекляшка». Пара обходится в 190 тысяч тенге (35 тысяч рублей)», — сообщили порталу Tengrinews в одном из официальных дилерских центров в Алма-Ате.

В целом же, сообщают «официалы», цена на зеркала «в сборе» может доходить до 650 тысяч тенге (119 тысяч рублей), в зависимости от наличия дополнительных опций: подогрева, датчика «мертвой» зоны, затемнения.

Обладатель единственной казахстанской медали на Олимпиаде в Сочи, единственный казахстанский олимпийский чемпион в фигурном катании Денис Тен был убит 19 июля в центре Алма-Аты, в трех кварталах от Государственного театра оперы и балета. 25-летний спортсмен около трех часов дня застал с поличным у своей машины двух автоворов. Они нанесли ему ножевое ранение в область бедра. Как сообщили врачи, Тен потерял около трех литров крови. Несколько часов за жизнь спортсмена боролись в реанимации Центральной городской клинической больницы. Но спасти его не удалось.