Ростов-на-Дону, 20 июля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. На общественные слушания вынесен проект застройки Александровской рощи. Участок на улице Вересаева выделен «ЮгСтройИнвесту» — застройщику, который планирует возвести здесь новый микрорайон. С проектом можно ознакомится в здании Донской государственной публичной библиотеки до 10 августа, сообщает ИА REGNUM.

Исаак Левитан. Березовая роща. 1885-1889

Общественные слушания по проекту намечены на 2 августа. Они пройдут в актовом зале городского департамента архитектуры и градостроительства.

Проект предполагает строительство 30 высоток с автомобильными парковками. Территорию обещают оснастить инфраструктурой. В частности, построить два детских сада на 300 мест каждый, школу почти на 1,5 тыс. мест и поликлинику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александровская роща превратилась в настоящее поле битвы. Чиновники столкнули общественников и жертв строительных пирамид, так как застройщик в обмен на разрешение на строительство обещает передать обманутым дольщикам 5% квартир. Но для начала строительства необходимо очистить территорию от деревьев. Зелёные насаждения вырубаются независимо от их аварийности, несмотря на обещания представителей «ЮгСтройИнвеста», которые, в свою очередь, обещали сохранить деревья.