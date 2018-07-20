Вашингтон, 20 июля, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на саммите в Хельсинки, который состоялся 16 июля, предложил главе Белого дома Дональду Трампу провести референдум, чтобы помочь разрешить конфликт на востоке Украины. Об этом, как сообщает Bloombeg, глава российского государства якобы сообщил российским дипломатам на совещании с послами 19 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Поддержка ДНР

Читайте также: В МВД Украины признали, что без согласия Путина «план Авакова» бессмыслен

При этом издание, со ссылкой на несколько человек, присутствовавших на закрытой встрече Путина, отмечает, что российский лидер согласился не раскрывать план публично и не обсуждать эту идею на пресс-конференции после саммита, чтобы дать президенту США время обдумать её.

По словам источников, Путин предложил провести под «межународной эгидой» голосование по поводу статуса Донбасса. Представитель президента Дмитрий Песков отказался от комментариев по этому вопросу. Он отметил, что на саммите Путина и Трампа обсуждались некоторые «новые идеи», которые будут «прорабатываться». В Белом доме эту информацию пока также никак не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе саммита в Хельсинки 16 июля президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп договорились проработать вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе на экспертном уровне. Также президент России подчеркнул, что по способам урегулирования появились «некоторые новые идеи». Киев потребовал от Вашингтона разъяснений по переговорам лидеров двух государств, в частности о новых предложениях по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. В свою очередь советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что «любые предложения Путина по урегулированию ситуации являются неприемлемыми, как и его предложение, чтобы миротворцы работали бодигардами миссии ОБСЕ».

Ранее по теме: Путин и Трамп договорились о новых способах урегулирования в Донбассе

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году 11 мая того же года в Донецкой и Луганской областях страны состоялись референдумы о статусе регионов. На референдумы в двух областях был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской народных республик. Создание независимой Донецкой Народной республики поддержали 89,7% от числа принявших участие в голосовании.