Гватемала, 20 июля, 2018, 05:40 — ИА Регнум. Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 125, сообщает Noticias24.

Sofía García Вулкан Фуэго

Напомним, извержение Фуэго началось 3 июня. Эпицентр находится в 50 км к западу от Гватемалы.

В Гватемале объявлен оранжевый уровень опасности, а в трех близлежащих муниципалитетах — красный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, месяц назад число жертв измерялось десятками, а без вести пропавших — сотнями.