Москва, 20 июля, 2018, 00:13 — ИА Регнум. Взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд создает потенциал для накопления существенных рисков для экономики, сообщил журналистам Василий Поздышев, зампред Банка России.

Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина (фрагмент). 1654

«Мы видим, что объемы эти растут и мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд, — сказал Поздышев. — Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля в Росреестре заявили, что в Москве за первое полугодие наблюдается рост ипотечного кредитования.