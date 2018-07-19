Москва, 19 июля, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Принятые японским парламентом поправки к так называемому закону «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» ставят под угрозу договоренности Москвы и Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Kremlin.ru Южные Курилы

Комментируя решение Токио принять поправки к закону от 1982 года, в российском внешнеполитичеком ведомстве отметили их несвоевременность. Недружественный по отношению к Москве документ «вытащили на свет» в момент налаживания отношений с Россией.

«Более того, принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами», — сообщили в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что в обновленном законе договоренность о налаживании СХД Токио увязывает с тезисами об «исконной принадлежности Японии» южных Курил. То есть опять встает вопрос о скорейшем «возвращении» Курил Японии.

«Видим в этом не что иное, как попытку предрешить исход соответствующих переговоров, навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора», — отметили в МИД РФ.

Российская сторона напоминает, что южные Курилы являются территорией России. Суверенитет над ними неоспорим.

Напомним, российская территория — южные острова Курильской гряды — Токио пытается оспаривать на протяжении многих лет. Между тем южные Курилы принадлежали СССР, а сейчас — России по итогам Второй мировой войны.