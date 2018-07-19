Нью-Йорк, США, 19 июля, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Россия и Китай не поддержали запрос США в Совете Безопасности ООН о запрете поставок продуктов нефтепереработки в Северную Корею, передаёт Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть. США

По информации агентства Reuters, Москва и Пекин заявили, что на рассмотрение запроса Соединённых Штатов требуется дополнительное время.

Как передавало ИА REGNUM, США 13 июля внесли в комитет по санкциям ООН запрос о немедленном прекращении всех поставок нефтепродуктов в КНДР. В Вашингтоне считают, что Северная Корея нарушила свою квоту на нефтепродукты в 2018 году, закупив с января по май более 750 тысяч баррелей нефти при квоте в 500 тысяч баррелей.