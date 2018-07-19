Белгород, 19 июля, 2018, 19:16 — ИА Регнум. В Белгороде следователи проводят проверку по факту гибели беременной женщины в машине скорой помощи. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

(сс) AKuptsova Машина скорой помощи

По имеющимся у следователей данным, 16 июля 31-летняя жительница поселка Октябрьский, находящаяся на 30-й неделе беременности, почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую помощь. Женщина в бессознательном состоянии была доставлена в Белгородскую городскую больницу №2 и скончалась, несмотря на оказанную ей помощь.

Причиной смерти женщины стал геморрагический шок — острая кровопотеря. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.