Москва, 19 июля, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы обратился к кандидатам с просьбой направить на избирательные участки в столице и за её пределами своих наблюдателей. Об этом 19 июля заявил руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Izbirkom.samregion.ru Наблюдатели

«Также штаб обратится к политическим партиям «Яблоко», «Родина», «Гражданская платформа» с предложением направить своих представителей на выборы мэра столицы на экстерриториальные участки. Это необходимо сделать для транспарентности и организации процесса самого голосования», — подчеркнул он.

Шапошников также сообщил, что в настоящий момент около 50% наблюдателей уже подтвердили свое участие в выборах. 30 июля будет объявлен дополнительный набор волонтёров, которые смогут стать наблюдателями от Общественной палаты Москвы.

Как заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов, штаб готов контролировать голосование на всех избирательных участках.

«Речь идёт о тотальном видеонаблюдении и общественном наблюдении со стороны наблюдателей Общественной палаты города Москвы и от кандидатов в мэры Москвы», — подчеркнул он.

Обучение волонтёров начнётся со второй половины августа 2018 года, его будут проводить эксперты Мосгоризбиркома и представители движение в защиту прав избирателей «Голос». Всего планируется обучить около 4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, «дачные» избирательные участки для голосования на выборах мэра столицы будут организованы в шести областях — Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской.

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