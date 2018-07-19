Симферополь, 19 июля, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Настоящей музыкальной бомбой обещает стать теперь уже ежегодный фестиваль с непритязательным названием #ZBFest-2018. Центрами притяжения меломанов всей страны станут неизменный участник шоу — группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров, с сумасшедшей по драйву новой панк-программой, любимец публики Егор Крид, настоящий рокер Вадим Самойлов («Агата Кристи»), и новое лицо на фестивале, но уже достаточно известное — рэпер Loc-Dog.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Балаклава. Крым

А состоится это грандиозное действо 4 августа на виноградниках агрофирмы «Золотая Балка» в Балаклаве.

В прошлом году фестиваль собрал 35 тысяч поклонников разножанровой музыки, правда, тогда шоу длилось два дня. Примечательно, что именно этот праздник был единственным, который Министерство курортов и туризма Республики Крым признало как достойный статуса ежегодного.