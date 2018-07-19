Москва, 19 июля, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Представителем России в Деловом совете объединения БРИКС назначен глава ВЭБ Игорь Шувалов. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно тексту документа, тем же распоряжением глава государства освободил экс-главу Внешэкономбанка Сергея Горькова от выполнения обязанностей представителя РФ в Деловом совете объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

Как сообщало ИА REGNUM, организация БРИКС (BRICS) была основана в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) в июне 2006 года. Изначально в структуру организации не входила ЮАР.