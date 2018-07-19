Москва, 19 июля, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Депутаты трех оппозиционных фракций проголосовали против принятия законопроекта о пенсионной реформе, предполагающего повышение пенсионного возраста в РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 июля. Впрочем, по одному депутату из двух фракций не стали принимать участие в голосовании.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Депутаты фракции КПРФ проголосовали против принятия инициативы в полном составе — из 42 членов фракции в голосовании приняли участие все 42 человека. Все они проголосовали против.

Депутаты фракции «Справедливой России» также проголосовали против — такое мнение высказали 22 из 23 членов фракции. Не принимал участие в голосовании депутат Вадим Белоусов.

Схожая ситуация и в ЛДПР — из 39 депутатов 38 проголосовали против принятия законопроекта в первом чтении. Не участвовал в голосовании депутат Юрий Волков. Первоначально предполагалось, что в голосовании также не принимал участие и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, однако затем оказалось, что это ошибка — депутат также проголосовал против.

«У нас 17 человек, которые на 10 часов утра отсутствовали. Из этих 17 человек семь — это места, где сданы мандаты. 10 человек, которые по документам, из них 8 из фракции «Единой России», один из фракции ЛДПР, один из фракции «Справедливой России». Они отсутствовали по уважительным причинам», — заявила журналистам глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

Она напомнила, что уважительными причинами отсутствия на пленарном заседании считаются отпуск, болезнь и командировка. Так, в случае с «Единой Россией», депутаты Сергей Железняк, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников находятся на больничном, депутат Вячеслав Фетисов в командировке, а депутаты Виктор Игнатов и Виталий Милонов оформили отгул по семейным обстоятельствам.

При голосовании по законопроекту о пенсионной реформе один депутат Госдумы от «Единой России» выступил против — экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

«Ранее я говорила, как буду голосовать по этому вопросу. Парламент — то место, где мы обсуждаем вопросы. И фракция «Единая Россия» даёт возможность принимать решение демократично. Я убеждена, что пенсионная реформа необходима. Но, к сожалению, предложенный проект закона содержит нововведения, с которыми я не согласна и их не поддерживаю. Поэтому ко второму чтению мной готовятся поправки и надеюсь они будут приняты и учтены», — рассказала парламентарий.

Таким образом, против принятия инициативы высказались 105 депутатов. При этом за законопроект проголосовали 328 депутатов.

Законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста, прошел первое чтение в Госдуме. Второе чтение намечено на осень, комитет Госдумы по труду до 24 сентября ожидает поправки и предложения в правительственный проект закона.