Москва, 19 июля, 2018, 14:11 — ИА Регнум. По мнению экспертов Банка России, месячная инфляция в июле составит 0,2—0,4%. Об этом свидетельствуют данные опубликованного регулятором отчёта «Динамика потребительских цен».

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В Центробанке РФ отметили, что на конец 2018 года инфляция может составить 3,5−4%. В 2019 году, по прогнозу регулятора, этот показатель составит 4−4,5%.

Напомним, по данным Росстата на 18 июля, потребительские цены в РФ за период с 10 по 16 число текущего месяца выросли в среднем на 0,1% после роста на 0,2% неделей ранее.

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