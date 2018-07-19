Москва, 19 июля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Весь объем средств, который правительство получит от проведения пенсионной реформы по повышению пенсионного возраста, правительство направит на увеличение размера пенсий. Об этом журналистам заявил глава Минтруда Максим Топилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

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«На повышение пенсий пойдут все средства, которые мы получаем от повышения параметров пенсионной системы. За шесть лет это 3 трлн рублей, колоссальная сумма», — отметил Топилин.

Так, согласно принятому в первом чтении законопроекту, пенсионный возраст граждан РФ с 2019 года будет поэтапно расти, пока не достигнет 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году. За счёт такого маневра правительство планирует ежегодно повышать размер пенсий в среднем на 1 тыс. рублей в месяц. По расчётам правительства, к 2024 году размер пенсий должен достичь 20 тыс. рублей.