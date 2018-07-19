Таллин, 19 июля, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Эстонские пограничники не пустили в страну трех сомалийцев с паспортами футбольных болельщиков. Об этом 19 июля сообщает Эстонская телерадиовещательная корпорация.

(сс) fsHH А были так близко к цели

Выходцы из Африки пытались въехать на территорию Эстонии через пограничный пункт Нарва-1. Сомалийцы 1995, 1991 и 2000 годов рождения предъявили паспорта болельщиков, однако документов, позволяющих пересекать границу ЕС, у молодых людей не было.

Всех троих развернули на границе и отправили обратно в Россию.

Эстонские власти отмечают, что после прошедшего в России чемпионата мира по футболу некоторые иностранцы пытаются пересечь границу Евросоюза. В Эстонию они пробуют въехать, например, в багажных отсеках автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 июня по 15 июля в России действовал безвизовый режим въезда для болельщиков чемпионата мира по футболу. Въехать в Россию иностранцы могли по действующему гражданскому паспорту и паспорту болельщика (FAN ID).

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