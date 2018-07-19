Синин, Китай, 19 июля, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Китайские исследователи заявили, что ареал обитания редчайших снежных барсов расширился за последние годы, поскольку его начали фиксировать в большем количестве районов страны, передает 19 июля агентство Синьхуа.

(сс) Pixel-mixer Снежный барс

Популяция снежных барсов в районе Саньцзянюань, где находится исток крупнейших рек Китая, оценивается в количестве более тысячи особей, а сама местность стала ключевой точкой скопления животных, заявил замдиректора Центра изучения природы и общества при Пекинском Университете Лью Чжи во время форума защиты снежного барса, который проводится в провинции Цинхай на северо-западе Китая.

Напомним, что снежный барс в Китае является животным, находящимся на грани вымирания, а потому находится под государственной защитой «класса А», как и амурский барс. Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года амурский барс задрал двух козлов на северо-востоке Китая.

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