Ростов-на-Дону, 19 июля, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Льготное право выхода на пенсию должно быть сохранено учителям и врачам. С такой инициативой выступил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

Кроме того, по его словам, донской парламент предлагает переход на новые сроки выхода на пенсию сделать более плавным. Ищенко считает, что повышение пенсионного возраста должно проходить с шагом в полгода, что позволит удлинить сроки адаптации к новым условиям.

«Это болезненные вопросы, которые касаются большого числа бюджетников, и мы считаем, что эти предложения должны быть рассмотрены в ходе обсуждения пакета законопроекта ко второму чтению. Мы считаем важным внесение таких поправок в федеральное законодательство, которые бы установили, с одной стороны, гарантии трудоустройства и работы для людей предпенсионного возраста, а с другой стороны, поощряли работодателей, которые квотируют рабочие места для этой категории граждан. То есть, есть предложение либо освобождать, либо предоставлять льготы по уплате взносов в Пенсионный фонд и другие социальные фонды», — отметил спикер регионального парламента.

По словам Ищенко, людям, желающим сменить профессию, необходимо предоставить возможность пройти переобучение за счет бюджетных средств.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 19 июля, депутаты Госдумы в первом чтении обсуждают настройку пенсионной системы. Правительство России предлагает повысить пенсионный возраст для женщин — с 55 до 63 лет и для мужчин — с 60 до 65 лет. Также парламентарии готовятся ратифицировать Конвенцию МОТ о соцобеспечении: согласно документу, размер пенсии должен составлять 40% от прежнего заработка.