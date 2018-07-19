Москва, 19 июля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Пенсионная система в РФ нуждается в реформировании и донастройске — повышение пенсионного возраста это только один из необходимых элементов. Об этом заявил министр труда РФ Максим Топилин в ходе рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». реж Борис Степанцев. 1965. СССР Мастера разрушать

«Сегодня мы рассматриваем законопроект, который касается изменения параметров пенсионной системы, один из элементов, настроечный элемент. Но это не означает, что другие элементы пенсионной системы не нуждаются в совершенствовании, эта необходимость существует, и мы будем продолжать вести по этому поводу определенный диалог», — подчеркнул Топилин.

Госдума рассматривает правительственный законопроект о проведении в РФ пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста до 63 у женщин и 65 лет у мужчин.