Красноярск, 19 июля, 2018, 07:44 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 19 июля действуют 243 лесных пожара на общей площади 563 140 га. В том числе в авиационной и наземной зонах зарегистрирован 41 лесной пожар на площади 5701 га. В зоне контроля в Эвенкийском, Северо-Енисейском, Туруханском районах действуют 202 пожара на площади 557 439 га.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, ситуация с лесными пожарами в регионе «находится под контролем», угрозы населённым пунктам нет. Однако у населения региона вызывает беспокойство стремительно растущая площадь лесных пожаров. Самая сложная лесопожарная обстановка — в Кежемском, Мотыгинском, Эвенкийском, Богучанском районах. В частности, в Эвенкийском районе действует пожар площадью 14 858 га в заповеднике «Тунгусский».

В профильном министерстве уточнили, что в большинстве пожаров виноваты грозы. С 22 июня в лесах Красноярского края действует режим ЧС.

За прошедшие сутки в крае потушили 14 лесных пожаров на площади 14 536 га, в том числе три возгорания в зоне контроля. В течение дня с огнём боролись 890 человек. Применялось 70 единиц техники.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 18 июля в регионе действовало 230 лесных пожаров на общей площади более 550 тыс. га.

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Напомним, 18 июля министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев на совещании с членами правительства РФ сообщил президенту России Владимиру Путину, что наиболее сложная ситуация с природными пожарами складывается в Якутии и Красноярском крае. Общая площадь возгораний на территориях этих субъектов достигает 1,5 миллиона га. И при этом, по прогнозам синоптиков, сохраняется вероятность увеличения количества площадей природных пожаров. В зоне возможного задымления — более 20 населённых пунктов с населением свыше 850 тыс. человек.

Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева обратить внимание на проблему горящих лесов Якутии и Красноярского края.

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