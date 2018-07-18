Ижевск, 18 июля, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Правительство РФ приняло решение о выделении дополнительных средств сельхозпроизводителям Удмуртии на компенсацию затрат за приобретенное топливо. Всего из бюджетов двух уровней в рамках господдержки будет направлено на эти цели 92 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM

По словам главы министерства сельского хозяйства региона Ольги Абрамовой, в течение первого полугодия цена на дизельное топливо резко увеличилась и сейчас стоимость составляет от 42 до 47 рублей за кг. Средства господдержки помогут снизить цену топлива для производителей на 5−7 рублей на каждый кг приобретенного топлива.

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Также министр отметила, что несмотря на невысокий уровень технического обеспечения отрасли, кормозаготовка в текущем сельхозсезоне идет с почти двукратным опережением прошлогоднего графика. По данным на 16 июля, в республике заготовлено 12,7 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота по сравнению с прошлогодним показателем в 7,5 центнеров.

Напомним, цены на бензин и дизельное топливо в России стали расти по причине несвоевременного госрегулирования внутреннего топливного рынка. В конце мая, когда цена топлива взлетела до 50 рублей, в правительстве предприняли экстренные меры: в обмен на обещание руководителей нефтяных компаний сдерживать розничные цены на бензин Госдума РФ приняла решение о снижении акцизов на бензин — на 3,7 тыс. рублей и дизтопливо — на 2,6 тыс. рублей и одобрила отмену планового роста акцизов с 1 июля 2018 года. Однако это только временные меры. По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолия Голомолзина, при снижении оптовых цен на топливо, розничные снижаться не будут, поскольку август и сентябрь — время активных сельскохозяйственных работ, а значит, спрос будет на высоком уровне и розничные цены вряд ли уменьшатся.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале власти Удмуртии обратили внимание на сложную ситуацию на молочном рынке, проблемы возникли в связи со снижением закупочных цен на сырое молоко.

Глава Удмуртии Александр Бречалов неоднократно говорил, что молочное животноводство — одна из перспективных точек роста республики. Власти региона приняли решение о выделении дополнительных средств производителям молока за счет перераспределения бюджетных средств. Объем финансирования оценивался в 200 млн рублей.

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