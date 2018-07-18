Москва, 18 июля, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Министр обороны Армении Давид Тоноян 18 июля принял временно поверенного РФ в Армении Андрея Иванова, военного и военно-воздушного атташе РФ в Армении, генерал-майора Евгения Булавицина и командира дислоцированной в Армении российской военной базы Владимира Елканова. Министр обсудил с гостями имевший место 17 июля инцидент в Ширакской области республики, когда учения российских военных в населенном пункте стали причиной общественного недовольства граждан.

Стоп кадры из видео очевидцев происшествия

Согласно пресс-секретарю министра Арцруну Ованнисяну, участники встречи обсудили детали данного инцидента. Командир базы доложил суть проведенного мероприятия, а также работы по его планированию и проведению. В частности, согласно докладу полковника Елканова, учения были предусмотрены в заранее согласованной с армянской стороной программе боевой подготовки за 2018 год 102-ой военной базы, в связи с чем командование базы в установленном порядке проинформировало полномочные органы РА.

Тем не менее, учитывая то обстоятельство, что при выборе места для учений не были приняты в расчет все обстоятельства по возможному беспокойству граждан, российская сторона принесла официальные извинения и заверила, что впоследствии будет более последовательной при планировании и информировании о мероприятиях за пределами территории базы», — говорится в сообщении Ованнисяна.

Согласно источнику, Давид Тоноян призвал российскую сторону в подобных случаях более тесно сотрудничать с Минобороны Армении и местными властями, а также больше уделять внимания укреплению добрососедских отношений с гражданским населением.

Напомним, что в селе Паник Ширакской области Армении 17 июля произошел инцидент с российскими военными, несущими боевое дежурство на 102-й военной базе, дислоцированной в областном центре — городе Гюмри. Военные учения со стрельбами охватили непосредственную территорию села и вызвали панику среди местных жителей.