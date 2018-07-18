Москва, 18 июля, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Правительство России отказывается вводить дополнительный платёж на онлайн-покупки граждан страны в зарубежных магазинах. Об этом заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Ранее профильный комитет поддержал поправку, которую правительство внесло в законопроект о таможенном регулировании ко второму чтению. Она предполагала, что правительство может по своему усмотрению устанавливать платежи на покупки граждан в интернет-магазинах за пределами РФ.

«Правительство исходило из того, что нам в будущем такая мера может помочь, если бы мы вводили специальную систему платежей для операторов электронной торговли», — объяснил Трунин.

Однако, по его словам, комитет Госдумы высказал объективные замечания, которые заставили чиновников передумать.

«Если электронная торговля должна облагаться, то она должна облагаться не только для физлиц», — рассказал Трунин.

Кроме того, понятия международной электронной торговли в законодательстве РФ нет. Кроме того, по словам замминистра, это не предмет таможенного регулирования, поскольку все таможенные платежи, связанные с пересечением границы РФ и беспошлинным ввозом товаров для личного пользования, регулируются таможенным законодательством ЕАЭС.

«Сейчас эту норму вводить преждевременно», — подчеркнул Трунин.

Члены комитета Госдумы по бюджету и налогам согласились и с такой позицией правительства и проголосовали за исключение поправки, которую ранее поддержали.