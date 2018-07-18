Москва, 18 июля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Свыше 330 тыс. мест для приема и размещения возвращающихся беженцев организовано в сирийских городах, сообщает 18 июля пресс-служба российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии.

Voice of America Лагерь сирийских беженцев

В опубликованном бюллетене Центра указано, что работу этой структуры будет организовывать совместный межведомственный штаб Минобороны и МИД России.

Ранее российским диппредставительствам в 36 странах было поручено выяснить число сирийских беженцев, пожелавших вернуться на родину.

«Для приема и размещения беженцев в городах республики подготовлено 336 500 мест», — указано в бюллетене Центра.

При этом уточняется, что с начала 2018 года в Сирию вернулись свыше 100 тыс. человек, ранее покинувших охваченную войной страну.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 июля 2018 года в пригород Дамаска Восточную Гуту вернулся 72 391 житель.