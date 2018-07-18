Москва, 18 июля, 2018, 17:23 — ИА Регнум. В РФ сложилась уникальная ситуация, когда доходы населения не растут, но потребление увеличивается за счёт кредитования, считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 июля, комментируя новость о том, что за первое полугодие 2018 года банковские вклады населения выросли на 2,5%.

Мало денег

«2,5% — это крайне малый показатель, — отметил Хромов. — Особенность макроэкономической динамики последних лет такова, что стагнация у нас затянулась, особенно стагнация в реальных доходах населения. И уже с 2017 года у нас получилась уникальная ситуация, когда доходы ещё не растут, а потребление стало расти за счёт кредитования и замедления сбережений».

Кроме того, экономист указал на сезонный фактор кризиса прошлых лет.

«В первом полугодии темпы роста сбережений всегда ниже, чем во втором — это сезонная особенность, связанная и с бюджетным планированием, и с особенностями выплаты заработной платы (годовые премии, начисления декабрьской зарплаты в декабре, а не в январе), — пояснил Хромов. — Но 2,5% — достаточно мало по сравнению с предыдущими годами. И в кризисные 2015−2016 годы, и в период экономического роста 2011−2013 гг. сбережения росли гораздо быстрее».

Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2018 года банковские вклады населения выросли на 2,5%. Таковые данные Банка России. В июне вклады российских граждан в банках увеличились на 1,1% и составили 27 трлн рублей. Объём депозитов и средств на счетах организаций за первое полугодие сократился на 0,3% и составил 25,5 трлн рублей.