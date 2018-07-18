Москва, 18 июля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Жители иностранных государств, находившиеся в России во время чемпионата мира (ЧМ) по футболу, увидели не «показной виртуальный мир», а настоящую Россию. Об это заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Московском урбанистическом форуме.

Kremlin.ru Владимир Путин выступает на Московском урбанистическом форуме

«Перед нашими гостями (ЧМ-2018) предстала не какая-то витрина…, — заявил Путин. — Нет, всё было… по-настоящему».

Напомним, Московский урбанистический форум стартовал в парке «Зарядье».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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