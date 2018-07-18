Ростов-на-Дону, 18 июля, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Трамваи и автомобильное движение по улице Станиславского хоть и запущены, но это не означает, что ремонт многострадальной транспортной артерии завершён. В июне было выделено ещё 84 млн рублей на дополнительные работы, но до сих пор подрядчик не найден, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Дорожная техника

Заказчик — дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города — вновь объявил электронный аукцион на сайте госзакупок. Исполнитель будет определён 6 августа. С объемом работ, прописанным в техзадании, подрядчик должен справиться до конца лета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно техническому заданию, подрядчик должен в течение 25 дней провести работы по обустройству автомобильной дороги, заасфальтировать и благоустроить улицу.

Напомним, работы на улице Станиславского должны были быть окончены 31 мая 2018 года, но срок сдачи объекта был сорван. В результате о запуске движения по транспортной артерии было объявлено 25 июня. Затянувшийся срок ремонта объяснили сложностями, возникшими в ходе проведения работ по реконструкции улицы.

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