Вашингтон, 18 июля, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Выводам разведки США о том, что Российская Федерация якобы вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, верит глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом заявил сам глава государства на встрече с представителями конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский след

По его словам, он coгласeн с вывoдaми «замечательных разведывательных служб» США, однако yвeрeн, что «дeйcтвия» РФ нe оказали существенного влияниe на результат выборов-2016.

«Я согласен с выводами нашей разведки», — заявил Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

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Как передавало ИА REGNUM, 13 июля 2018 г. министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений 12 сотрудникам Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооружённых сил (ВС) России.

Американская сторона утверждает, что военные якобы имели отношение к кибератакам во время президентских выборов-2016 в США.

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