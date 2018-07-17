Екатеринбург, 17 июля, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Свердловский облсуд вынес приговор жителю Омска Руслану С., который заказал посылку с наркотиками из Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском облсуде.

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Посылку нашли на таможенном посту в Екатеринбурге 5 апреля 2017 года. Получателем значился Руслан С. Внутри оказались два пакета с наркотиками. На таможне их изъяли, взамен положили муляж, а затем отправили в Омск. Также стало известно ещё об одной посылке, адресованной ему.

Получателем оказался 23-летний гражданин. В момент получения посылок его и поймали. Выяснилось, что он занимался распространением нарковеществ путём закладок. А в начале марта на его имя были заказаны две посылки с наркотиками из Китая.

Гражданин С. был признан виновным в покушении на распространение наркотиков. Также ему вменили контрабанду в особо крупном размере. В итоге суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.