Хельсинки, 17 июля, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё 17 июля был прооперирован в больнице Йорви, сообщает канцелярия главы государства.

Kremlin.ru Саули Ниинистё

Как уточняется, Ниинистё была проведена небольшая плановая хирургическая операция. Процедура прошла успешно, и на данный момент президент уже выписан из больницы.

«Ожидается, что восстановление займёт около недели. В течение этого времени президент сможет выполнять свои рабочие обязанности, но ему противопоказаны поездки», — говорится в сообщении.

Подробностей о том, в чём именно заключалось хирургическое вмешательство, в канцелярии президента не приводят.

Напомним, накануне Саули Ниинистё принимал в Хельсинки саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.