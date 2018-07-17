Москва, 17 июля, 2018, 21:21 — ИА Регнум. За год сотрудничества ОНФ с Управлением по борьбе с картелями ФАС России по сигналам ОНФ возбуждено 67 антимонопольных дел.

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Об этом в рамках пресс-конференции рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

«По итогам первых расследований по нашим материалам Антимонопольная служба оштрафовала участников сговоров на сумму около 123 млн рублей, — заявил Антон Гетта, — Стоит обратить внимание, что это только первые дела о картелях и сговорах. Кроме того, согласно процедурам, Антимонопольная служба может в течение года возбуждать административные дела после принятия решения, поэтому без сомнения, сумма штрафов будет расти».

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев в свою очередь подчеркнул, что в выявлении сомнительных госзакупок очень важен общественный контроль.

«С этой точки зрения Народный фронт — наша опора, это тысячи небезразличных активистов, которые пристально следят за тем, что происходит с государственными закупками, насколько эффективно тратятся государственные деньги. На сегодняшний день результативность ОНФ в сфере выявления фактов недобросовестных закупок — 80—90%. Это очень высоко, потому что практически в 90% случаев, указанных ОНФ, были возбуждены дела», — отметил Андрей Тенишев.

В последние месяцы активисты Народного фронта обнаружили признаки картельного сговора двух компаний при поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Санкт-Петербург, Москву и Республику Саха (Якутия).

«Внимание активистов привлекли торговые процедуры по поставке горюче-смазочных материалов в которых с 2010 г., с минимальным снижением поочередно выигрывают АО «Саханефтегазсбыт» и АО НК «Туймаада-Нефть». Компании, подозреваемые в антимонопольных соглашениях, получили контрактов на сумму 22,1 млрд рублей», — рассказал Антон Гетта.

Статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский сообщил, что антимонопольное дело по сигналу ОНФ о закупках ГСМ уже возбуждено. Он добавил, что в президентском указе о развитии конкуренции рекомендовано использовать механизм общественного контроля за деятельностью органов власти для выявления действий, направленных на ограничение конкуренции и создание необоснованных административных барьеров.

«Без общественных организаций будет очень трудно двигаться. Именно общественные организации участвуют в главном — формировании отношения общества к такому явлению, как картели. Одним из наших серьезнейших союзников является Общероссийский народный фронт, — отметил Андрей Цариковский.

В ходе пресс-конференции Антон Гетта также сообщил, что ОНФ вместе с Федеральной антимонопольной службой готовит очередное издание пособия по борьбе с картелями в госзакупках под названием «Серая книга II. Картели».

«Необходимость проведения активной работы по борьбе с картелями отметил лидер ОНФ, президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Тогда он сравнил картели с тяжелыми преступлениями и отметил, что и ответственность за нарушение антимонопольного законодательства должна быть соответствующего уровня. Указ об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции в нашей стране, «майский указ» и национальный план по борьбе с коррупцией необходимо рассматривать и прорабатывать в комплексе, скоординировано, так как это важнейшие элементы политики государства. Добавлю, что активисты Народного фронта уже подключились к мониторингу госзакупок в рамках подписанных президентом указов», — резюмировал Антон Гетта.