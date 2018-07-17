Воронеж, 17 июля, 2018, 21:05 — ИА Регнум. В Воронеже в суд передано громкое уголовное дело о хищении из федеральной собственности яблоневого сада Воронежского государственного агроуниверситета — двух земельных участков стоимостью около 900 миллионов рублей, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Исаак Левитан. Яблоневый сад

Обвиняемым по делу о мошенничестве проходит директор ООО «Спартан». Как сообщало ИА REGNUM, дело было возбуждено в 2016 году на основании материалов прокуратуры Воронежской области, а также — по результатам проверки информации, полученной из правительства Воронежской области.

Речь идет о земельных участках по ул. Шишкова площадью в 76 га, которые находились в пользовании ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» на праве долгосрочной аренды в сельскохозяйственных и научных целях. По версии следствия, в 2013 году обвиняемый заключил с опытной станцией договор субаренды указанных земельных участков, якобы для ухода за произрастающими на них деревьями, в том числе строительства комплексов поливочных водопроводов для указанных целей. Позже на основании фиктивных документов он зарегистрировал право собственности ООО «Спартан» на данные комплексы. А в 2015 году, после расторжения договоров аренды, обвиняемый направил в ТУ Росимущества заявления о заключении с ООО «Спартан» договоров купли-продажи данных земельных участков без проведения конкурсных процедур в связи с наличием на территории участков собственности ООО «Спартан» — поливочных комплексов. В итоге земельные участки были предоставлены в собственность ООО «Спартан» по их кадастровой стоимости — не более 5 миллионов рублей при их рыночной стоимости порядка 900 миллионов рублей. Позже были изготовлены, опять же, подложные документы о демонтаже комплексов поливочных водопроводов, а участки были проданы другим компаниям под застройку.

Сам обвиняемый свою вину не признал. Однако, сообщили в прокуратуре, первым заместителем прокурора области Василием Хромых утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Добавим, что к настоящему времени вынесены судебные решения о возврате всех земельных участков в собственность государства.