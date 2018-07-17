Москва, 17 июля, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России предлагает увеличить размер прожиточного минимума на душу населения за II квартал 2018 года на 406 рублей — до 10 444 рублей. Проект соответствующего постановления кабинета министров размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Согласно проекту, прожиточный минимум на душу населения в втором квартале составит 10 444 рубля, для трудоспособного населения — 11 280 рублей, для пенсионеров — 8583 рубля, для детей — 10 390 рублей.

Таким образом, по сравнению с первым кварталом года прожиточным минимум на душу населения и для трудоспособного населения увеличится на 4%, для пенсионеров — на 3,8%, для детей — на 4,3%.

В пояснительной записке к проекту основанием для повышения показателя назван рост стоимости продовольствия на 3,8% в составе величины прожиточного минимума на душу населения. В частности, отмечен рост цен на картофель, капусту, морковь, лук, свеклу, яблоки, сахар-песок, пшено.

Согласно данным Росстата, потребительские цены в России за II квартал 2018 года выросли на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом.