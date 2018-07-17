Вашингтон, 17 июля, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Девять из десяти свиных голов или копыт из США продавались в Китай до начала торговой войны между странами — теперь этот показатель стремится к нулю, 17 июля передает агентство Reuters.

Vsyasol.ru Свиные копыта

«Китайцы не пострадают от этого, — считает Кен Машхофф, глава крупнейшей компании — производителя свинины в США The Maschhoffs. — Чили, или Европа, или кто-то другой скажет: у нас есть куча желудков, печени и ног, которые мы не используем».

Свиные головы и копыта, особенно задние, практически ничего не стоят как экспортный товар во всех случаях, кроме Китая, известного своей специфической кухней. По оценкам американских свиноводов, прекращение экспорта субпродуктов в Китай приведет к потерям в размере $860 млн.

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