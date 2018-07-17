Москва, 17 июля, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Госдума рассмотрит законопроект о безвизовом въезде болельщиков в РФ до конца весенней сессии. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футбольные болельщики на Никольской улице в Москве

«Это приоритетный законопроект, он будет рассмотрен в ближайшее время, до завершения (весенней сессии) постараемся рассмотреть, то есть до 26 июля включительно», — заявил Володин.

Речь идёт о президентской инициативе, направленной на то, чтобы разрешить футбольным болельщикам приезжать в РФ без визы, по паспорту болельщика до конца 2018 года.