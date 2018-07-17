Тверь, 17 июля, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал предложение Минфина России о компенсации регионам налога на движимое имущество. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое состоялось 17 июля в Москве под председательством вице-премьера Виталия Мутко. На заседании, в частности, обсуждалась компенсация субъектам страны налога на движимое имущество, отмену которого с 1 января 2019 года поддержала Государственная дума РФ во втором чтении.

Фото пресс-службы правительства Тверской области Губернатор Тверской области принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

«Очень хорошее решение Минфина в части компенсации налога на движимое имущество. Министерство подтвердило, что рассматривает варианты дополнительных ассигнований, которые будут доведены до бюджетов субъектов страны. Сейчас проходят обсуждения», — сказал губернатор журналистам по итогам заседания.

Глава региона пояснил, что для Тверской области эта сумма может составить более 400 млн рублей в год.

Также на заседании рассматривались вопросы распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. По мнению Игоря Рудени, важно, что поддержка регионов со стороны федерального центра не будет снижена.

Как сообщало ИА REGNUM, Тверская область рассчитывает получить средства из федерального бюджета в рамках проекта по развитию территории и инфраструктуры исторических поселений. Вопрос вошел в повестку заседания Правительственной комиссии. В настоящее время статус исторических поселений федерального значения имеют три города Верхневолжья: Осташков, Торопец и Торжок.