Москва, 17 июля, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Самым успешным проектом 2016 года было завершение строительства МЦК, считает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Об этом он заявил 17 июля, выступая на площадке Moscow Urban Forum 2018 «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция «Лужники» Московского центрального кольца

«Если вспомнить 2010 год, когда команда Сергея Собянина приступила к управлению городом, у нас были серьёзные проблемы, — признался Хуснуллин. — Во-первых, это угроза глобальных пробок. К сожалению, мы занимали позорное первое место в мире по протяжённости пробок. У нас была несбалансированная застройка, низкое соотношение жилья и инфраструктуры, город развивался хаотично».

Он отметил, что в России отмечался острый дефицит транспортной сети, и даже когда было решено серьёзно заняться транспортным строительством, у городских властей не хватало мощностей — ни проектных, ни строительных.

«Мы чётко понимали, что без кардинальных решений Москва придёт через 2−3 года к полному транспортному коллапсу, — добавил Хуснуллин. — Поэтому мэр буквально с первых месяцев работы определил новые приоритеты, поставил главную задачу — борьба с пробками».

Кроме того, ещё одной задачей стало строительство многофункциональных комплексов.

«Самая крупная программа — это строительство метро, — также отметил Хуснуллин. — К началу её старта у нас в городе было 298 км метров подземного метро и 182 станции. И мэр поставил задачу сначала на 30% увеличить объём метро, потом мы по мере развития перешли к 50% увеличения метро, и сегодня я могу уже сказать, что мы планируем метро практически удвоить».

По его словам, в 2018 году городские власти намерены поставить рекорд и построить 50 км метро и 24 подземные станции.

«Успешным проектом 2016 года было завершение строительства МЦК, — подчеркнул Хуснуллин. — Это подвигло нас к диалогу с РЖД, и сегодня мы реализовываем проект реконструкции и строительства более 400 железных дорог и 211 станций, как старых, так и новых. Задача — соединить подземное и наземное метро. Мы претендуем на то, что наша сеть будет одной из крупнейших в мире».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Марат Хуснуллин пообещал, что в Московском метрополитене введут в эксплуатацию 15 новых станций.

По его словам, всего на 2018 год запланирован ввод 24 станций метрополитена. Девять из них уже открыты.

Кроме того, он напомнил, что в настоящее время строится Большая кольцевая линия. Это самая большая кольцевая линия в мире — почти 70 км, 31 станция метро.