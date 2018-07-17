Санкт-Петербург, 17 июля, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин принял участие в православном богослужении и «царском» крестном ходе в Екатеринбурге, посвященном 100-летию со дня расстрела семьи Романовых в 1918 году. Такой вывод можно сделать из сообщений и фотографий, размещенных самим чиновником в соцсети.

Https://vk.com/igor_albin Игорь Албин с иконой

На одном из фото Игорь Албин в ночное время на улице держит в руках икону в окладе из благородных металлов. На других фотографиях он — в храме, возведенном на месте Ипатьевского дома, где были убиты бывший император и близкие ему люди.

Накануне, 16 июля, Албин побывал на старой Коптяковской дороге под Екатеринбургом, где были обнаружены останки убитых членов семьи Романовых и их приближенных, а также в Монастыре Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.

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Как сообщало ИА REGNUM, крестный ход по случаю 100-летия со дня расстрела бывшего российского императора Николая Романова, членов его семьи и приближённых собрал порядка 100 тыс. человек, заявили в местной епархии РПЦ. Крестный ход после литургии возглавил патриарх Кирилл.

Напомним, Романовы были расстреляны ночью 17 июля 1918 года. В 1991-м и 2007-м годах в Свердловской области были извлечены останки, которые, по данным экспертизы, принадлежат Романовым.