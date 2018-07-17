Москва, 17 июля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В РФ необходимо создать специальное агентство, которое бы занялось контролем общественного питания. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

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«Очередное отравление шаурмой в Туве. Мы неоднократно ставили вопрос, чтобы был специальный орган по контролю за питанием в стране», — заявил Жириновский.

По его словам, большинство граждан в РФ питаются вне дома — это касается и детей в детских садах, и школьников, и студентов, и просто граждан, которые обедают в предприятиях общественного питания. Однако, заявил депутат, за такое питание никто не отвечает.

«Надо, чтобы в составе Минсельхоза было агентство по питанию, по контролю. С этим предложением мы выйдем к президенту и правительству», — отметил Жириновский.

Кроме того, в Госдуме также стоит создать отдельный комитет по питанию, который занимался бы этими вопросами.