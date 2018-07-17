Москва, 17 июля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Новая инструкция для сотрудников ГИБДД по сопровождению колонн и кортежей разработана Министерством внутренних дел. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Черкасский Андрей ИА REGNUM ДПС. Москва

Так, новые правила позволят подавать заявку на сопровождение колонн и кортежей через интернет. Перевозить детей к вокзалам, аэропортам и местам ночлега можно будет в ночное время суток, однако не далее, чем на 100 км. Скорость колонны при перевозке детей ограничена 60 км/ч.

ГИБДД должно выделять не менее двух автомобилей на сопровождение колонны из десяти транспортных средств. Колонна или кортеж, за которой скопилось большое количество транспорта, должна периодически пропускать его.

Кортежу запрещено выезжать на встречную полосу, двигаться с превышением скорости и игнорировать красный сигнал светофора. Для автомобилей, перевозящих негабариные грузы, выезд на встречную полосу допускается.

На общественное обсуждение проекта отведен срок до 30 июля.

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