Свердловская область, 17 июля, 2018, 07:43 — ИА Регнум. В летнем оздоровительном лагере, организованном в школе села Городище Туринского района Свердловской области, в ходе проверки были выявлены нарушения в сфере организации питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Cenya Glova Детская столовая

Надзорные органы установили, что организацией питания школьников занимался МУП «Комбинат школьного питания». В холодильниках лагеря была обнаружена сметана с истекшим сроком годности, более того установлено, что контроль за сроком годности продукции не осуществлялся.

«По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей, а шеф-повар школьной столовой — на 10 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того три сотрудника предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге в скандальную хронику попал МУП «Золушка». Предприятие занималось организацией питания в нескольких школах города. В начале 2018 года в нескольких учебных учреждениях города произошло массовое отравление школьников, после чего в ЕМУП «Золушка» начались проверки.

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По итогам надзорных мероприятий было установлено, что предприятие поставляло в школы просроченную продукцию, а также осуществляла закупки продуктов питания по завышенной цене. В результате в отношении предприятия возбуждено два уголовных дела.