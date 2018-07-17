Екатеринбург, 17 июля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. В жилые дома Орджоникидзевского района города Екатеринбурга вернули горячую воду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Свердловской теплоснабжающей компании».

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«Специалисты обеспечили подачу воды за счет перераспределения нагрузки на магистральных сетях, наладке гидравлического режима и, оптимизации диагностических испытаний и ремонтных работ. Энергетики дополнительно увеличили подпитку с Гурзуфской котельной, Ново-Свердловской и Свердловской ТЭЦ», — сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за проведения плановых ремонтных работ на Среднеуральской ГРЭС в период с 12 по 25 июля в зону ограничения горячего водоснабжения (ГВС) попали микрорайоны Сортировка (Железнодорожный район) и Эльмаш (Орджоникидзевский район).

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А уже 13 июля энергетики за счёт перераспределения нагрузки в сетях снабжения горячей водой вернули ГВС в дома микрорайона Сортировка. Однако на данный момент часть домов остаётся неподключенной и специалисты компании ведут работы, направленные на восстановления горячего водоснабжения.