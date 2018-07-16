Хельсинки, 16 июля, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Помощь беженцам из Сирии в возвращении домой снизит давление мигрантов на страны ЕС, заявил 16 июля президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Хельсинки.

Беженцы

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом Владимир Путин уточнил, что уже обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и отметил, что в соседствующих с Сирией государствах, например, в Турции, Ливане и Иордании, скопилось чрезвычайно много сирийских беженцев, нуждающихся в помощи в возвращении в свою страну.

«Считаю это чрезвычайно важным со всех точек зрения — и гуманитарной, и с точки зрения решения проблем беженцев», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, первые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в Хельсинки и затронули широкий круг вопросов.