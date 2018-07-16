Хельсинки, 16 июля, 2018, 20:50 — ИА Регнум. В ходе встречи в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом были обсуждены вопросы, связанные с прокладкой по дну Балтийского моря газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил на пресс-конференции по итогам российско-американской встречи на высшем уровне президент Финляндии Саули Ниинистё.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

По словам лидера Финляндии, в ходе разговора с американским президентом был обсуждён «Северный поток — 2», а также затронуты вопросы отношений между Хельсинки и Вашингтоном.

Отметим, Ниинистё встретился 16 июля с Трампом в резиденции Мантюниеми. Также 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги.

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