Хельсинки, 16 июля, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в столице Финляндии Хельсинки прошли «шикарно», заявил 16 июля журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова Сергей Лавров

«Шикарно», — заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что переговоры прошли «лучше, чем супер».

Напомним, первые переговоры Путина и Трампа состоялись сегодня, 16 июля, в Хельсинки и продолжалась почти четыре часа. Это первые официальные переговоры лидеров двух стран с момента вступления Трампа в должность президента США.