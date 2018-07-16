Хельсинки, 16 июля, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Транзит российского газа через Украину может быть сохранен в случае урегулирования спора между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», сообщил 16 июля президент Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

ИА REGNUM

Продление транзитного контракта требует «урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Стокгольмский арбитраж поступил иск «Нафтогаза Украины» с требованием изменить тариф на транзит газа. Сумма требований украинской компании составляет $11,58 млрд.

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