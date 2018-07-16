Москва, 16 июля, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Участница скандально известного коллектива Pussy Riot Вероника Никульшина, выбежавшая на футбольное поле во время финала ЧМ-2018 признана виновной и арестована на 15 суток. Об этом сообщили 16 июля в Хамовническом суде Москвы.

Цитата из видео ГУ МВД по Москве Вероника Никульшина

Отмечается, что устроившая провокационную выходку девушка признана виновной в грубом нарушении правил поведения зрителей на спортивных состязаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Youtube появилось видео допроса участников Pussy Riot, выбежавших на арену «Лужников» в полицейской форме.

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