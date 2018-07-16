Москва, 16 июля, 2018, 20:16 — ИА Регнум. В Госдуме предостерегают от эйфории в связи со встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Kremlin.ru 16 июля 2018 года, Хельсинки

«Пока я не стал бы впадать в эйфорию по итогам первого полноформатного саммита и делать излишне бодряческие выводы. Ближайшие недели покажут — возобновилось сотрудничество или нет. Сейчас, как и после предыдущих встреч, возможен подъем надежд, ожиданий и чаяний на улучшение отношений, но реалии могут оказать более прозаичными. И в первую очередь, это связано с внутриполитической ситуацией в США, в том числе с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Насколько встреча в Хельсинки может стать доминирующим и переломным фактором в развитии дальнейших отношений между нашими странами, будет ясно только в ближайшем будущем, считает парламентарий.

«Исходя из совместной пресс-конференции, можно сделать вывод о том, что лидеры США и РФ по многим вопросам международной повестки дня решили продолжать сотрудничество, в том числе по ключевым международным досье. Хочется верить, что это непросто какое-то временное схождение курсов, а действительно основа для возобновления контактов между двумя крупнейшими мировыми игроками, между двумя членами Совбеза ООН», — заявил Слуцкий.